В Ленобласти аномально теплая погода бьет температурные рекорды

В Ленобласти сохранится аномально теплая для декабря погода.

Дневная температура воздуха в среду, 18 декабря, приблизится к отметке +5 градусов. Это значительно выше климатической нормы для начала зимы, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Утром синоптики обещают дождь. Ветер усилится.

В ночь на 19 декабря в некоторых районах будет туман, а температура воздуха составит +3 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.