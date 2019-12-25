Легковушки «догнались» на Лесном проспекте

Легковушки &#171;догнались&#187; на Лесном проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Лесном проспекте произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, около девяти часов утра. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины двигались в одном ряду, когда произошла авария. Столкновение было несильным.

«Возможно будет пробка», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о помятой легковушке у «Лахта-центра». К месту происшествия прибыли медики и спасатели.

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