Подозреваемый в нападении на «Связной» задержан полицией

Подозреваемый в нападении на &#171;Связной&#187; задержан полицией
Фото: pixabay.com 

Мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом и потребовал у них все деньги из кассового аппарата.

О задержании подозреваемого gazeta.spb.ru стало известно сегодня, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в нападении участвовал уроженец Республики Дагестан. По предварительным данным, именно он наведался в магазин «Связной» на Среднеохтинском проспекте и, угрожая пистолетом, похитил более 83 тысяч рублей. Все случилось в марте текущего года, мужчину задержали во вторник.

Уточняется, что это – не первое преступление, совершенное дагестанцем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что странный петербуржец стрелял и нападал на прохожих на Петергофском шоссе. Мужчину уже задержали и доставили в отделение, где выясняются обстоятельства инцидента.

похищение связной
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