Петербуржец почувствовал вспышку гнева и отыгрался на прокурорах

Он распылил газовый баллончик в здании прокуратуры.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Все случилось еще в июле 2019 года – мужчину подозревают в распылении неизвестного вещества в здании прокуратуры. По предварительным данным, он не хотел никому навредить, а баллончик пустил в ход из-за внезапной вспышки гнева. Октябрьский районный суд Петербурга уже зарегистрировал уголовное дело в отношении Аркадия, обвиняемого в хулиганстве.

Мужчина отказывается признавать виду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе грабитель распылил баллончик с перцовым газом сотруднику магазина. Мужчина, находясь в продуктовом магазине на проспекте Маршала Жукова, попытался пронести через кассовый узел две банки какао и пять банок кофе общей стоимостью 1600 рублей, при этом не заплатив за товары.