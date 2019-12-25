Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние праздники

Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние праздники
Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. Фото: pixabay

На территории РФ работодатели в соответствии с Трудовым кодексом должны выплатить сотрудникам зарплату за первый месяц нового года в стандартном размере, несмотря на длинные выходные из-за праздников.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд, нерабочие дни не являются основанием для снижения выплат согласно статье 112 ТК РФ.

В случае если сотрудники работают по сдельной оплате, им полагаются допвыплаты за нерабочие дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что большинство граждан собираются встречать Новый год дома. Они рассказали, что тепло и уют дома привлекают их больше, чем поход к общегородским елкам. Всего 7% граждан уедут праздновать в гости, столько же проведут новогодние выходные за границей. Россияне также отметили, что считают Новый год семейным праздником, из-за чего празднуют его в исключительно в кругу родных людей.

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