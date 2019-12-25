Большинство россиян собираются встречать Новый год дома

Они отметили также, что идти к общегородским елкам, предпочитая холоду уют комнат.

Об этом стало известно 24 декабря. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса путешествий Туту.ру. Большая половину россиян заверили, что останутся на Новый год дома. Только 15% хотят уехать в деревню, нарядить елку во дворе и встречать 2020 год так, как это делали персонажи мультфильма «Простоквашино». 13% поедут отмечать к родственникам, потому что считают Новый год семейным праздником. Около 7% россиян отметили, что поедут в гости, еще столько же позволили себе уехать за границу.

Отмечается, что очень многие не собираются идти к главной елке в своем городе. Минимум россиян выбрали местом для отмечаний рестораны и санатории – более популярным вариантом стал поезд и самолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова записала песню про Новый год с предполагаемым возлюбленным.