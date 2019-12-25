ФСБ и налоговая пришли с обысками в петербургскую компанию «Лэнд»

Причиной обыска стали данные о непоступлении в бюджет налогов от предпринимателей на сумму около 600 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Причиной обыска стали данные о непоступлении в бюджет налогов от предпринимателей на сумму около 600 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В офисе петербургской компании «Лэнд» прошел обыск. сотрудники УФСБ и Межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №6.

Инцидент произошел накануне, 24 декабря, в здании расположенном на Воскресенской набережной. Причиной таких мер стали данные о непоступлении в бюджет налогов от предпринимателей.

Как сообщает «Фонтанка», главу компании подозревают в создании цепочки фирм, через которые «ГПК «Лэнд»» поставляла орговое и холодильное оборудование другим ритейлерам, занижая налоговую нагрузку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о масштабных обысках в петербургских автосервисах. Оперативники угрозыска заявились в более 20 мастерских. Согласно предварительным данным, стражи порядка искали похищенные запчасти на авторазборках, однако точная причина их визита осталась неизвестна.