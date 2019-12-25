Особняк Феликса Шопена воссоздали на Васильевском острове

Особняк Феликса Шопена воссоздали на Васильевском острове
Особняк Феликса Шопена. Фото: setlgroup.ru

В Петербурге был воссоздан особняк французского дизайнера и предпринимателя Феликса Шопена. Обновленное здание расположено на 25-й линии Васильевского острова.

Как сообщает компания Setl Group, особняк Феликса Шопена был утрачен предыдущим собственником земельного участка и был воссоздан в рамках строительства жилого квартала бизнес-класса.

Автором проекта по воссозданию объекта является архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова. В особняке восстановили лепнину и декоративные элементы, а фасад окрасили в изначальный цвет.

Над воссозданием объекта работали год. В результате особняк удалось вписать в окружающую жилую застройку. Внутри будет находиться офисный центр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом Циммермана остался изуродованным после «реставрации» в Петербурге.

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