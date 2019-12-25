Очевидцы сняли на видео автомобильный пожар на Камышовой

Очевидцы сняли на видео автомобильный пожар на Камышовой
Место происшествия. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Минувшей ночью на улице Камышовой в Приморском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожар произошел в автомобиле, припаркованном возле дома №54 по улице Камышовой. Марка автомобиля на данный момент неизвестна, поскольку автор видеозаписи снимал пожар издалека.

Очевидцы рассказали, что экстренные службы приехали на место происшествия довольно быстро. Пользователи в комментариях предположили, что автомобиль могли поджечь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные в Колпино подожги Ford Focus гендиректора одной из компаний. В результате возгорания автомобиль, принадлежащий 29-летнему жителю, выгорел частично.

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