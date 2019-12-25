Неизвестные в Колпино подожги Ford Focus гендиректора одной из компаний

Неизвестные в Колпино подожги Ford Focus гендиректора одной из компаний
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга неизвестный подожгли иномарку, принадлежащую генеральному директору одной из компаний города.

Все произошло в ночь на среду, 25 декабря, около дома №19 по бульвару Трудящихся. В отдел полиции поступило сообщение о полыхающем легковом авто марки Ford Focus.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, стражи порядка установили, что возгорание произошло в 00:49. В результате возгорания автомобиль, принадлежащий 29-летнему жителю, выгорел частично. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Красном Селе. От наезда иномарки погибла пенсионерка.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб поджог авто
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