Трамваи встали из-за столкновения иномарок на пересечении Витебского и Благодатной

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Дорогу не смогли поделить Volkswagen и Nissan.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы. На опубликованных фотографиях видно, что столкнувшиеся иномарки стоят на трамвайных путях. Машины получили незначительные повреждения. К месту происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД.

«Пробке быть», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице вырос спрос на таксистов и курьеров. Аналитики уверены, что это связано с предновогодней суетой.