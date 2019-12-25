Полицейские ищут поджигателя иномарок с помощью матраса на Камышовой

В Приморском районе Петербурга неизвестный поджог автомобиль с помощью матраса.

Преступный инцидент произошел в ночь на среду, 25 декабря, во дворе дома 54 корпус 1 по Камышовой улице. О полыхающем авто марки KIA Сeed в отдел полиции сообщил 33-летний мужчина.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители установили, что машина сгорела частично. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что около 2:34 к иномарке подходит неизвестный, после чего совершает поджог авто с помощью матраса.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого встали трамваи. Затор устроили две иномарки.