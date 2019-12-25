Петербуржец на LADA Priora устроил стрельбу из окна на Московском проспекте

Петербуржец на LADA Priora устроил стрельбу из окна на Московском проспекте
Злоумышленник находился за рулем автомобиля марки LADA Priora. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

По данным следствия, злоумышленник, находясь за рулем LADA Priora, двигался по Московскому проспекту, когда взял автомат Калашникова и выставил его в открытое окно авто, не обращая внимания на проезжающий общественный транспорт. После он произвел не менее трех выстрелов.

В рамках расследования злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело подлежит направлению в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который поджог иномарку петербуржца. Для своих целей он использовал матрас.

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