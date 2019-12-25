Петербуржец на LADA Priora устроил стрельбу из окна на Московском проспекте

В Петербурге прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

По данным следствия, злоумышленник, находясь за рулем LADA Priora, двигался по Московскому проспекту, когда взял автомат Калашникова и выставил его в открытое окно авто, не обращая внимания на проезжающий общественный транспорт. После он произвел не менее трех выстрелов.

В рамках расследования злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело подлежит направлению в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который поджог иномарку петербуржца. Для своих целей он использовал матрас.