Появились кадры с места смертельного ДТП в Комарово. Иномарка влетела в дерево

В Курортном районе Петербурга произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки BMW влетел в дерево на высокой скорости с такой силой, что его части разлетелись по сторонам. Водитель и пассажир погибли.

Все произошло сегодня утром, 25 декабря, в поселке Комарово. Иномарка находилась на 12 километре Приморского шоссе, когда влетела в дерево. На опубликованных фотографиях в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машина превратилась в груду металла.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате случившегося 42-летний водитель и пассажир скончались на месте.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажиру, погибшему в ДТП, на вид около 30 лет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.