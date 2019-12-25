Двое погибли после ДТП с иномаркой в Комарово

Двое погибли после ДТП с иномаркой в Комарово
Двое мужчин скончались в BMW. Фото: unsplash

Смертельная авария с BMW произошла в районе поселка Комарово, что в Курортном районе Петербурга.

Как сообщается в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, все произошло на 12 километре Приморского шоссе в среду утром, 25 декабря. Водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево.

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни 42-летнего водителя иномарки и его пассажира, которому на вид около 30 лет. Его личности сейчас устанавливается.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи встали из-за столкновения иномарок на пересечении Витебского и Благодатной.

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