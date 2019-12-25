Песков не согласился с заявлением Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по Белоруссии

В заявлениях российского президента Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросу взаимоотношений России и Белоруссии нет расхождений. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в заявлениях президента и председателя правительства нет разности. Таким образом пресс-секретарь российского президента выразил несогласие со словами белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как сообщили «РИА Новости», в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко заявил о наличии таких расхождений. Он также отметил, что не обсуждал с Путиным вопросы, связанные с наднациональными органами двух стран, однако об этом высказался Медведев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении пресс-секретаря российского президента. Песков рассказал, что в настоящем году страна стала сильнее, он также отметил ее стабильность.