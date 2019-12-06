Песков ответил на вопросы про расследования ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не интересуется расследованиями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также считает их некачественными.

Песков рассказал корреспонденту «Дождя» о своем отношении к ФБК, отвечая на вопрос о бизнес-джетах, на которых летала супруга премьер-министра Светлана Медведева.

Он заявил, что решил не знакомиться с расследованиями и никак их не мониторить после того, как сам стал героем расследования и на своем опыте узнал об их качестве.

Песков также не смог ответить на вопрос о том, знает ли Путин про эти расследования.

Отметим, что в 2015 году Алексей Навальный рассказал на Youtube о наручных часах Дмитрия Пескова, стоимость которых оценивается в 37 млн рублей. Тогда он заявил, что часы являются подарком от жены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России идут масштабные обыски по делу об отмывании денег ФБК.