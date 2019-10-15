В России идут масштабные обыски по делу об отмывании денег ФБК

В России идут масштабные обыски по делу об отмывании денег ФБК
Основатель ФБК Алексей Навальный. Архив. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Следственный комитет проводит обыски в 30 регионах страны, так как получил подтверждения факта иностранного финансирования фонда.

Сотрудники правоохранительных органов ведут масштабные обыски в офисах ФБК по всей стране. Поводом послужило подтверждение получения фондом денег от иностранных лиц, сообщила официальная представительница Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам Петренко, обыски в штабах организации и квартирах некоторых сотрудниках проходят в рамках предварительного расследования. Также известно, что проводятся допросы работников ФБК.

Напомним, что Следственный комитет ведет расследование по уголовному делу о легализации финансов, полученных некоммерческой организацией Фонд борьбы с коррупцией в период с января 2016 по декабрь 2018 года.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в аэропорту Барселоны из-за протестов отменены более сотни рейсов.

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