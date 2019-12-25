Контрольно-счетная палата Петербурга придет с проверкой в Фонд капремонта

Петербургская Контрольно-счетная палата запланировала более 35 проверок и более 200 экспертно-аналитических мероприятий на 2020 год.

Как сообщает АБН, с проверкой также придут и в Фонда капремонта, куда недавно нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. Фонд был заподозрен в мошенничестве, в результате которого городскому бюджету был нанесен ущерб в размере более 7 млн рублей.

Кроме того, в следующем году аудиторы намерены посетить с проверкой Архивный комитет петербургской администрации, администрации Адмиралтейского и Фрунзенского районов, комитет по физической культуре и спорту, а также комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В планах КСП также проверки в ГАТИ, управлении соцпитания, КГИОП, комитете по природопользованию , охране окружающей среду и обеспечению экологической безопасности, а также службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом Циммермана остался изуродованным после «реставрации» в Петербурге.