Контрольно-счетная палата Петербурга придет с проверкой в Фонд капремонта

Контрольно-счетная палата Петербурга придет с проверкой в Фонд капремонта
Фонд капстроительства и реконструкции располагается на набережной Мойки, 76. Фото: Google View

Петербургская Контрольно-счетная палата запланировала более 35 проверок и более 200 экспертно-аналитических мероприятий на 2020 год.

Как сообщает АБН, с проверкой также придут и в Фонда капремонта, куда недавно нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. Фонд был заподозрен в мошенничестве, в результате которого городскому бюджету был нанесен ущерб в размере более 7 млн рублей.

Кроме того, в следующем году аудиторы намерены посетить с проверкой Архивный комитет петербургской администрации, администрации Адмиралтейского и Фрунзенского районов, комитет по физической культуре и спорту, а также комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В планах КСП также проверки в ГАТИ, управлении соцпитания, КГИОП, комитете по природопользованию , охране окружающей среду и обеспечению экологической безопасности, а также службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом Циммермана остался изуродованным после «реставрации» в Петербурге.

контрольно-счетная палата новости спб петербург фонд капремонта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроют сеть челябинских медклиник
Земельный участок возле Пулково ушел с торгов за 10,4 млн рублей
Ленинградский зоопарк обзавелся новыми животными
Повар кафе в «Монпансье» назвал причину пожара в ТРЦ
Контрольно-счетная палата Петербурга придет с проверкой в Фонд капремонта
Школьники спасли собаку, которая два дня просидела в холодной воде в Ленобласти
Дорожники Ленобласти перешли в режим повышенной готовности в преддверии ...
Инспектору ГИБДД в Петербурге дали три года «условки» за взятку