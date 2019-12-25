В Петербурге «зависла» онлайн-карта общественного транспорта

В Петербурге уже второй день не функционирует карта онлайн-движения общественного транспорта. Она не показывает передвижение трамваев, автобусов и троллейбусов.

Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», специалисты уже начали работу над устранением неполадок в онлайн-карте. Проблема кроется на межсерверном гейте, между серверами сетей, передает 78.ru.

В ведомстве также рассказали, что функционирование сайта прекратилось из-за технических неполадок. Сроки устранения проблем не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут проследить онлайн, как убирают снег в городе. Увидеть передвижение техники онлайн можно на специальной карте. Ее опубликовали на сайте комитета по благоустройству.