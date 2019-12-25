Президент заявил, что россияне не чувствуют положительных перемен

Президент заявил, что россияне не чувствуют положительных перемен
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Darya Ivanova

Российский президент Владимир Путин засомневался, что жители страны ощущают перемены к лучшему от реализации национальных проектов. Это он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства, самым главным результатом, которого хочет достичь государство, являются реальные перемены в жизни граждан. Они должны почувствовать эти перемены в лучшую сторону, отметил президент. Однако на сегодняшний день Путин не уверен, что в россиян есть такое ощущение.

Глава государства подчеркнул, что с середины года в России замечены некоторые темпы роста. Президент призвал сохранить данную тенденцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналистка ушла из СМИ по собственному желанию после вопроса Путину.

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