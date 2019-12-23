Женщина не уточнила, почему она решила покинуть телерадиокомпанию.
Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» опровергла слухи о своем увольнении – она заверила, что ушла с работы сама, но не уточнила причины. Яровскя работала в компании с марта 2019 года.
До этого СМИ писали, что женщину выгнали после того, как она задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции. Яровская спросила, будут ли власти вкладывать деньги в строительство моста через Обь. Она заявила, что о проекте мало говорят, хотя губернатор ЯНАО старается его реализовать. Также некоторые решили, что журналистка «поплатилась» за обсуждение внешности Путина.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал, что вместо чая предпочитает травы. Действительно, сегодня, во время поездки Путина по Крымскому мосту, когда президенту поставили стакан с чаем, глава страны даже не притронулся к нему.