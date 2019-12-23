Журналистка ушла из СМИ по собственному желанию после вопроса Путину

Женщина не уточнила, почему она решила покинуть телерадиокомпанию.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» опровергла слухи о своем увольнении – она заверила, что ушла с работы сама, но не уточнила причины. Яровскя работала в компании с марта 2019 года.

До этого СМИ писали, что женщину выгнали после того, как она задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции. Яровская спросила, будут ли власти вкладывать деньги в строительство моста через Обь. Она заявила, что о проекте мало говорят, хотя губернатор ЯНАО старается его реализовать. Также некоторые решили, что журналистка «поплатилась» за обсуждение внешности Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал, что вместо чая предпочитает травы. Действительно, сегодня, во время поездки Путина по Крымскому мосту, когда президенту поставили стакан с чаем, глава страны даже не притронулся к нему.