В Петербурге загорелась квартира на Большой Конюшенной

В Петербурге загорелась квартира на Большой Конюшенной
Дом, в котором произошел пожар. Фото: Google.Maps

Вечером в среду, 25 декабря, в доходном доме Жадимировского в Центральном районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира.

Согласно информации городского управления МЧС России, экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме №1 по улице Большой Конюшенной почти в восемь часов вечера. Там загорелась квартира на четвертом этаже. Огонь распространился по 30 квадратным метрам помещений, при этом общая площадь квартиры составляет 50 квадратных метров.

По данным «Фонтанки.ру», спасатели уже эвакуировали 14 человек из загоревшегося здания, среди них трое детей. Возгорание было локализовано через 20 минут после сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские ищут поджигателя иномарок с помощью матраса на Камышовой.

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