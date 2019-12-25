Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи

Информации о пострадавших не поступало. vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе вечером 25 декабря произошло ДТП, которое осложнило движения трамваев.

Как сообщили очевидцы, при повороте с Курской улицы на Лиговский проспект столкнулись автобус и «ГАЗель».

«Очередное ДТП с автобусом. Пересечение Лиговского проспекта и Курской улицы. Пробке в сторону Восстания быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.