Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи

Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи
Информации о пострадавших не поступало. vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе вечером 25 декабря произошло ДТП, которое осложнило движения трамваев.

Как сообщили очевидцы, при повороте с Курской улицы на Лиговский проспект столкнулись автобус и «ГАЗель».

«Очередное ДТП с автобусом. Пересечение Лиговского проспекта и Курской улицы. Пробке в сторону Восстания быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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