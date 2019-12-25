Автор знаменитой песни из телесериала «Друзья» ушла из жизни

Композитор, художница и режиссер Алли Уиллис, известная как создатель музыкальной темы к культовому американскому сериалу «Друзья», скончалась в возрасте 72 лет. Она скончалась в Лос-Анджелесе из-за сердечного приступа.

Как сообщает издание Variety, в прошлом году имя Алли Уиллис было увековечено за особый вклад в музыкальную культуру в Зале Славы авторов песен.

За саундтрек для сериала «Друзья» она была номинирована на премию «Эмми». Ее вариант композиции длился всего минуту, однако группа The Rembrandts, в исполнении которой и звучит всем известная заставка, расширила ее до трехминутной композиции.

Уиллис также стала двукратной обладательницей премии «Грэмми» — за мюзикл «Цветы лиловые полей» и за музыку к «Полицейскому из Беверли-Хиллз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер актер сериала «Друзья».