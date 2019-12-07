Умер актер сериала «Друзья»

В возрасте 82 лет скончался актер Рон Либман, которого поклонники сериала «Друзья» помнят по роли отца главной героини, Рейчел.

Американский актер ушел из жизни в субботу, 7 декабря. Печальное известие сообщил телеканал Fox News. После информацию официально подтвердил агент Либмана, Роберт Аттермэнн. Издание Daily Mail отмечает, что вероятной причиной смерти талантливого артиста стали осложнения от перенесенной пневмонии.

Рон Либман был не только известным киноактером, он также играл в театре. Является номинантом и лауреатом множества престижных наград, таких как «Эмми», «Золотой глобус», «Тони».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине старейшего артиста петербургского Мариинского театра Владимира Лопухова. Артисту было 75 лет. В течение долгого время он боролся с тяжелым недугом.