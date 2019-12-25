ДТП на Ударников спровоцировало огромную пробку

ДТП на Ударников спровоцировало огромную пробку
В пробку попали шесть автобусов. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на проспекте Ударников в результате ДТП образовалась большая пробка.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около дома № 36. Выезд со двора не поделили двое.

«На проспекте Ударников д. 36 при выезде из двора. Проспект беспробудно стоит благодаря двум ребятам», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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