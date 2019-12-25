На Миргородской участники ДТП застряли на встречке

На Миргородской участники ДТП застряли на встречке
Два водители не смогли разъехаться на дороге. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 26 декабря на Миргородской улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Два водители не смогли разъехаться на дороге. Два автомобиля стоят на полосе встречного движения, отгородившись знаками, продолжают стоять на «встречке».

«Авария на Миргородской. Оба стоят на встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети удивляются, как водители умудрились попасть в ДТП на Миргородской, ведь там «всегда пустая дорога».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью на Михаила Дудина съехались пожарные и «скорая»
Харламов рассказал, над чем он никогда не будет шутить
Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку
На Миргородской участники ДТП застряли на встречке
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Россия нашла суда, которые смогут достроить «Северный поток-2»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев встретился с активом фанатов клуба
«Мерседес» снес ограждение на проспекте Большевиков