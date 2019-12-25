На Миргородской участники ДТП застряли на встречке

Два водители не смогли разъехаться на дороге. Фото: vk.com/spb_today

Два водители не смогли разъехаться на дороге. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 26 декабря на Миргородской улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Два водители не смогли разъехаться на дороге. Два автомобиля стоят на полосе встречного движения, отгородившись знаками, продолжают стоять на «встречке».

«Авария на Миргородской. Оба стоят на встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети удивляются, как водители умудрились попасть в ДТП на Миргородской, ведь там «всегда пустая дорога».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.