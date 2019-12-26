В деревне Озерная горела квартира на площади 12 «квадратов»

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел квартирный пожар, который начался в среду утром, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в квартире в одном из домов в деревне Озерная в Ломоносовском районе в половину одиннадцатого утра. На место происшествия направили 11 спасателей и три спецмашины. Им пришлось эвакуировать двух человек из загоревшегося дома.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 12 квадратных метров — горела обстановка в квартире. Пожарные справились с огнем за час — сообщение о ликвидации огня поступило в половину двенадцатого дня.

Данные о возможных пострадавших не приводятся.

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