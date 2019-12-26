Жители Петербурга начали реже совершать покупки в магазинах

В Северной столице местные жители в преддверии Нового года внезапно начали экономить на покупках в магазинах городских торговых центров. Потребительская активность в крупных ТЦ снизилась на 6-7%.

Как сообщает «Фонтанка.ру», количество посетителей в ТЦ, расположенных в спальных районах, осталось на том же уровне. При этом, если брать в расчет все городские ТЦ, то уровень потребительской активности снизился на 1,2%, согласно данным Shopping Index, рассчитанным компанией Watcom.

Эксперты предполагают, что причиной этому стало «перепрофилирование» торговых пространств. Речь идет, в частности, о гастрономии и парфюмерии.

Помимо этого, в Петербурге горожане стали меньше тратить средства на новогодние товары. Повышение продаж замечено только в люкс- и продуктовом сегментах.сегменте

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что петербуржцы чаще всего покупают в декабре.