Больницы Ленобласти начали переходить на цифровой формат

Больницы Ленобласти начали переходить на цифровой формат
Пациенты смогут вызвать врача через интернет. Фото: pixabay

В Ленинградской области местные медицинские учреждения постепенно переходят в цифровой формат. Теперь пациенты смогут вызвать врача через интернет, а также узнать результаты своих анализов.

Как сообщается на официальном сайте Ленобласти, после перехода на цифровой формат медики будут получат онлайн-подсказки о способах лечения того или иного заболевания.

Возможность вызвать врача в онлайн-режиме уже появилась у жителей Волховского, Тихвинского и Приозерского районов. Также они смогут через интернет записаться на диспансеризацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор поставил цели петербургским врачам на 2020 год. Беглов отметил, что врачи являются предметом гордости городской системы здравоохранения.

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Больницы Ленобласти начали переходить на цифровой формат
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