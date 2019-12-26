В Невском районе установили почти 300 новых светильников

В Невском районе Петербурга подали напряжение на установки наружного освещения квартала, который находится в границах проспекта Большевиков, улицы Тельмана, Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов.

Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Ленсвет», на территории жилого массива установили 182 металлические опоры, на которых появились 299 светодиодных светильников. Энергосберегающее оборудование позволило сократить потребление электроэнергии до 17,9 кВт.

Новые светильники разместили вдоль основных дорог, на детских площадках и возле государственных детских садов и школ. Строительно-монтажные работы выполнило ГКУ «Управление заказчика».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино.