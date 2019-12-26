Мужчина с шокером и пистолет попытался обчистить салон связи на Лиговском, но испугался и убежал

В Центральном районе Петербурга неизвестный напал на салон сотовой связи «Телемаркет». Злоумышленник угрожал пистолетом, аэрозольным баллоном и электрошокером.

Преступный инцидент произошел в среду, 25 декабря, в 22:10 в помещении на Лиговском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник ворвался в салон и потребовал денежные средства, но заметил, что администратор нажала кнопку тревожной сигнализации. После неизвестный решил бежать.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им потребовалось около 10 минут, чтобы задержать подозреваемого. Его обнаружили у дома №46 на проспекте Черняховского и доставили в отдел. В машине предполагаемого злоумышленника нашли биту, два ножа, два муляжа гранаты, автомат и пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одной из деревень Ленобласти. Полыхающий дом на 72 «квадратах» спасателям удалось потушить за час.