В Сярьгах спасатели час тушили полыхающие дома на 72 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники пожарной части боролись с возгоранием. Огонь вспыхнул в частных домах, расположенных в деревне Сярьги.

Все произошло в ночь на четверг, 26 декабря. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 3:59. К полыхающим постройкам примчались 12 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки горели на площади 72 квадратных метра. К 4:57 пламя ликвидировали.

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