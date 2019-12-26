В Сярьгах спасатели час тушили полыхающие дома на 72 «квадратах»

В Сярьгах спасатели час тушили полыхающие дома на 72 &#171;квадратах&#187;
Пожарные ликвидировали огонь. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники пожарной части боролись с возгоранием. Огонь вспыхнул в частных домах, расположенных в деревне Сярьги.

Все произошло в ночь на четверг, 26 декабря. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 3:59. К полыхающим постройкам примчались 12 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки горели на площади 72 квадратных метра. К 4:57 пламя ликвидировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали ЧП в Якутии. Два транспортных средства ушли под лед. В результате произошедшего пострадали два человека, они были госпитализированы с места происшествия в ближайшее медучреждение.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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