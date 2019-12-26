Два человека пострадали при провале двух грузовиков под лед в Якутии

В Якутии на реку Лена провалились под лед два КамАЗа, двое пассажиров одного из них госпитализированы в медучреждение.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава», все произошло в Жиганском районе Якутии в среду, 25 декабря. В понедельник пять большегрузов выехали из Якутска на коммерческий рейс. Спустя два дня экстренные службы получили сообщение, что в 87 км от Жиганска два из них провалились под лед на зимней переправе через реку Лену.

Два пассажира одного из большегрузов госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы. Медики оценили состояние пострадавшей женщины как «относительно удовлетворительно», а вот второму повезло меньше — он находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьник спас провалившуюся под лед девочку.