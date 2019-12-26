Два человека пострадали при провале двух грузовиков под лед в Якутии

Два человека пострадали при провале двух грузовиков под лед в Якутии
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Якутии на реку Лена провалились под лед два КамАЗа, двое пассажиров одного из них госпитализированы в медучреждение.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава», все произошло в Жиганском районе Якутии в среду, 25 декабря. В понедельник пять большегрузов выехали из Якутска на коммерческий рейс. Спустя два дня экстренные службы получили сообщение, что в 87 км от Жиганска два из них провалились под лед на зимней переправе через реку Лену.

Два пассажира одного из большегрузов госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы. Медики оценили состояние пострадавшей женщины как «относительно удовлетворительно», а вот второму повезло меньше — он находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьник спас провалившуюся под лед девочку.

большегрузы камаз провалился под лед якутия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильное землетрясение произошло возле побережья Канады
Два человека пострадали при провале двух грузовиков под лед в Якутии
Школьница погибла во время игры с кошкой на Урале
Французские балерины станцевали в знак протеста на улице в Париже
Голикова оценила ситуацию с медицинскими кадрам в России
Русскую копию Tesla Cybertruck выставили на продажу в Подмосковье
В Минфине предложли пересадить чиновников на такси
Ночью на Михаила Дудина съехались пожарные и «скорая»