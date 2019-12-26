Полиция нашла килограмм наркотиков у мигранта на Энергетиков

Правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга задержали уроженца Таджикистана, который подозревается в хранении наркотических средств.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник ночью, 24 декабря, полиция приехала в квартиру дома №31, корпус 2 по проспекту Энергетиков из-за сообщения от жильцов о громком скандале.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил 38-летнего безработного приезжего из Таджикистана, который проживает в данной квартире. Сотрудники полиции провели обыск мужчины и нашли у него более 992 грамм наркотического вещества.

Стражи порядка задержали мигранта и возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге участникам преступной группы дали 6 и 11 лет «строгача» за оборот наркотиков.