Годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино

Годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование мальчика в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, 24 ноября семья с годовалым мальчиком находились в магазине ООО «ДНС Ритейл», расположенном на втором этаже в ТЦ в поселке Рощино. Там отсутствовало ограждение, из-за чего ребенок попал в неогороженный промежуток фасадной части этажа, а после упал на первый этаж. Мальчик, к счастью, отделался лишь травмами головы, ушибами и гематомами.

Следствие считает, что это произошло из-за руководства ДНС, которые оказывают услуги, не отвечающие требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Меры к устранению опасного состояния фасадной части помещения уже приняты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх.

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Годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино
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