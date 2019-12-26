Годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование мальчика в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, 24 ноября семья с годовалым мальчиком находились в магазине ООО «ДНС Ритейл», расположенном на втором этаже в ТЦ в поселке Рощино. Там отсутствовало ограждение, из-за чего ребенок попал в неогороженный промежуток фасадной части этажа, а после упал на первый этаж. Мальчик, к счастью, отделался лишь травмами головы, ушибами и гематомами.

Следствие считает, что это произошло из-за руководства ДНС, которые оказывают услуги, не отвечающие требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Меры к устранению опасного состояния фасадной части помещения уже приняты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх.