Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх

Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

На стройке во Всеволожском районе Ленобласти произошел несчастный случай.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, на стройке в Буграх рабочий по случайности упал в шахту лифта с высоты 12-го этажа. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЧП произошло на строительной площадке ЖК «Энфилд».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней. 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней.

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Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх