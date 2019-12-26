Петербургские «минеры» судов просят заплатить Ведьмаку чеканной монетой

Утром в четверг, 26 декабря, по Петербургу прокатилась очередная волна минирований. Письма с угрозами взрыва попали в ряд районных судов и высших учебных заведений.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, сегодня в Петербурге эвакуировали следующие районные суды: Октябрьский, Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий и Красносельский. Некоторые из них уже вернулись к работе.

На улицу также вывели студентов из Макаровки, университета МВД, Высшей школы народных искусств, Военно-медицинской академии и ряда других.

Анонимы в письме опять вспомнили про Константина Малофеева, у которого они требуют вернуть «украденные с биржи 120 биткоинов». Скорее всего речь идет об основателе телеканала «Царьград». Также они процитировали новый сериал «Ведьмак», написав «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканной монетой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер с Комендантского заявил о минировании квартиры в доме через дорогу.