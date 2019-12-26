Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой

Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.

Как заявил Радимов в интервью порталу «Чемпионат», он благодарен свое бывшей супруге за рождение сына Никиты, которому сейчас 12 лет. Он признался, что в его жизни появилась новая возлюбленная и он теперь счастлив. Экс-футболист также заявил, что не хочет про нее рассказывать, поскольку «Счастье любит тишину».

Радимов женился на Булановой в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Никита. В 2016 году пара разошлась и с тех пор это первый комментарий Радимова по поводу его личной жизни.

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