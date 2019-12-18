Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем

"А теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу", - призналась Нелли. Фото: Instagram @ermolaevanelly

"А теперь нас больше нет. Есть я и ты... Пишу и плачу", - призналась Нелли. Фото: Instagram @ermolaevanelly

Бывшая звезда «Дома-2» рассказала, что рассталась со своим супругом, Кириллом Андреевым. Пара прожила вместе восемь лет, Нелли и Кирилл воспитывают сына Мирона.

Поклонники заподозрили, что в отношениях пары не все гладко, несколько дней назад, когда Нелли переехала в другую квартиру. Во вторник, 17 декабря, экс-участница телестройки опубликовала полный печали пост в своем официальном Instagram.

Ермолаева выложила трогательное видео с мужем, сопроводив его текстом о том, как тяжело переживает разрыв. Коллега Ермолаевой по «Дому-2» Рустам Солнцев высказал предположение, что причиной расставания стала карьера телезвезды, которая оказалась приоритетнее семьи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова получила в подарок от нового избранника апартаменты в столице стоимостью 20 миллионов рублей.