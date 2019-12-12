Звезда «Дома-2» получила в подарок квартиру за 20 млн

Звезда &#171;Дома-2&#187; получила в подарок квартиру за 20 млн
Фото: https://www.instagram.com/mmmargaaret/

Девушка уверена, что нашла своего принца. Возможно, пара поженится.

Обо всем стало известно 12 декабря. Радостной новостью Марго Овсянникова поделилась с изданием «СтарХит». Звезда «Дома-2» нашла свою любовь – некий бизнесмен Виталий неоднократно дарил девушке дорогие подарки и фигурировал в рассказах Марго.

Теперь у девушки есть не только украшения, «Мерседес», но и квартира за 20 миллионов рублей – в ней уже сделан ремонт, так что Овсянникова может уже въезжать. Также она отметила, что собирается и дальше радовать поклонников песнями – тем более, Виталий поддерживает ее начинания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что героиню проекта «Дом-2» избили на корпоративе. На кадрах мы видим танцующую и снимающую себя на камеру Маргариту. В какой-то момент сзади подбегает женщина, хватает пострадавшую за голову и ударяет ею о сцену.

дом-2 марго овсянникова
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