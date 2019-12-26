В Дружной горке погиб человек при квартирном пожаре

В Дружной горке погиб человек при квартирном пожаре
Пожарные ликвидировали огонь. Фото: Pixabay

Утром в четверг, 26 декабря, в квартире одного из домов в поселке Дружная горка в Гатчинском районе Ленинградской области начался пожар, который унес жизнь одного человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы почти в половину восьмого утра в четверг. На место происшествия оперативно отправились восемь человек личного состава и две спецмашины. Во время работ по ликвидации возгорания из многоквартирного дома были эвакуированы 30 человек. Пламя удалось потушить спустя час.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили на пепелище обгоревший труп человека. Его личность пока неизвестна. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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