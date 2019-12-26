В офис ФБК пришли с обысками. Навальный задержан

В столичный офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ворвались силовики. Об обысках рассказала пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в твиттере.
По ее словам, основателя ФБК «задержали силой и увезли». Пресс-секретарь отметила, что Навальный в момент происходящего не сопротивлялся.
«Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск», — написала пресс-секретарь.
Навальный успел снять зафиксировать на камеру, как силовики заклеили объективы камер видеонаблюдения над дверями.
Чуть позже Кира Ярмыш сообщила, что двери в офис распилили болгаркой.
Кто именно и по какой причине проводит обыск пока неизвестно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации Алексея Навального. Его увезли из спецприемника в столичную клиническую больницу.