В офис ФБК пришли с обысками. Навальный задержан

В столичный офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ворвались силовики. Об обысках рассказала пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в твиттере.

По ее словам, основателя ФБК «задержали силой и увезли». Пресс-секретарь отметила, что Навальный в момент происходящего не сопротивлялся.

«Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск», — написала пресс-секретарь.

Навальный успел снять зафиксировать на камеру, как силовики заклеили объективы камер видеонаблюдения над дверями.

Чуть позже Кира Ярмыш сообщила, что двери в офис распилили болгаркой.

Кто именно и по какой причине проводит обыск пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации Алексея Навального. Его увезли из спецприемника в столичную клиническую больницу.