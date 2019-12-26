Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах в пятницу

В пятницу, 27 декабря, на дорогах Северной столицы возможно образование гололедицы. Об этом горожан предупредили в МЧС.

В последнюю пятницу уходящего года синоптики прогнозируют облачную погоду и мокрый снег. В связи с высокой влажностью, велика вероятность образования гололедицы на дорогах города, в связи с чем на официальном портале ГУ МЧС по Петербургу автомобилистов призывают быть предельно внимательными за рулем.

Ветер в течение дня будет дуть с севера со скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы усилятся до 6-11 м/с. Температура будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метеорологи обнадежили жителей Северной столицы прогнозом на новогоднюю ночь. Похолодание все же придет в Петербург, однако, по мнению синоптиков, ждать снегопада по-прежнему не стоит.