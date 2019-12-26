Пелагея подтвердила слухи о разрыве с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея разошлась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Соответствующие слухи она подтвердила на своей страничке в «Инстаграм».

Певица выложила в соцсеть фотографии с благотворительного мероприятия в детском онкоотделении, на которых видно, что на ее пальце нет обручального кольца.

По слухам, пара разошлась еще летом. Якобы артистка устала терпеть измены мужа, который сейчас увлечен блондинкой, похожей на Пелагею, только моложе на лет десять.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки…» – написала Пелагея в соцсети.

Пара находилась в браке с 2016 году, у них есть дочь Таисия. У Телегина также есть старший сын от прошлого брака, в развале которого часто обвиняли Пелагею. Сама певица все отрицает, утверждая, что их отношения начались уже после развода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Пелагея интригует поклонников разговорами о беременности.