На Большой Зелениной тушат дом герцога Лейхтенбергского

Петербуржцы рассказали о пожаре в здании Большой Зелениной. Оказалось, что возгорание произошло в доме герцога Николая Лейхтенбергского, который в апреле этого года получил статус регионального памятника. Он является одним из самых оригинальных и известных представителей стиля петербургский модерн.

О ЧП стало известно сегодня, 26 декабря, около 14:30. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что пожар произошел в квартире на шестом этаже. Огонь также охватил чердак и кровлю.

К месту происшествия прибыли спасатели.

Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели человека в результате пожара. Трагическое происшествие случилось в Гатчинском районе.