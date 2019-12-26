В Петербурге снова заработала онлайн-карта пассажирского транспорта

В Петербурге снова заработала онлайн-карта пассажирского транспорта
Проблемы в работе онлайн-карты начались еще 24 декабря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице снова заработала интерактивная карта, которая позволяет отследить текущее положение пассажирского транспорта.

Карта не функционировала несколько дней, 24 декабря общественный транспорт перестал отображаться на схеме. Сложности возникли по техническим причинам на межсерверном гейте, а не организации.

Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», чтобы устранить последствия диспетчерам пришлось вручную регулировать движение транспорта на линии.

Помимо маршрутов, на карте также ведется учет данных о количестве рейсов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал ребенок. Девочка попала под колеса иномарки, перебегая дорогу на Партизана Германа.

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