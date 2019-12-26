Горсуд Петербурга признал победу «яблочника» над «единороссом»

Горсуд Петербурга признал победу &#171;яблочника&#187; над &#171;единороссом&#187;
Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября. Фото: Baltphoto

Городской суд Северной столицы счел необходимым аннулировать результаты пересчета голосов на муниципальных выборах в МО «Васильевский остров».

В четверг, 26 декабря, суд признал действительной победу члена партии «Яблоко» над депутатом из «Единой России», получившим место после пересчета голосов, произведенного по инициативе членов избиркома. Первоначально на пост депутата проходил «яблочник».

Теперь, после восстановления справедливости, Иван Стариков займет место Андрея Горячкова в местной администрации Василеостровского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК, и глава ведомства Элла Памфилова, были крайне возмущены организацией муниципальных выборов в Петербурге. Памфилова отмечает, что Центризбирком направил 85% своих ресурсов на участие в кампании города на Неве, хотя это не является приоритетным направлением деятельности ведомства.

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