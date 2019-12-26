В Петербурге осудили группировку таксистов-разбойников

Злоумышленники проведут за решеткой от 8,5 до 17 лет. Фото: pixabay.com

Злоумышленники проведут за решеткой от 8,5 до 17 лет. Фото: pixabay.com

В течение четырех месяцев, с марта по июнь 2016 года, четверо уроженцев ближнего зарубежья совершали нападения на жителей Петербурга.

Злоумышленник, подрабатывая таксистами, вызывались подвозить нетрезвых пассажиров, а затем «угощали» напитком или сигаретой с клофелином. Спустя некоторое время жертвы теряли сознание, и тогда грабители безжалостно забирали деньги, телефоны, часы и другие ценные личные вещи. После этого потерпевших попросту выкидывали из машины.

Один мужчина, попавший в такое «такси», скончался от отравления, что повлияло на последующий ход уголовного дела и решение суда. Таксисты-иностранцы приговорены к 17, 14, 11 и 8,5 годам заключения в колонии строгого режима. При этом сами преступники отрицают причастность к разбою и отравлениям.

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